TORINO - Da Torino a Londra, dal Big Ben alla Mole Antonelliana, tutto in un weekend. Buone notizie per i turisti e i pendolari torinesi: Blue Air ha infatti annunciato un nuovo volo tra il capoluogo piemontese e la capitale inglese, con un orario estivo pensato per vivere al meglio il fine settimana. Il nuovo orario prevede la partenza di venerdì sera e il ritorno domenica sera.

VOLO TORINO-LONDRA, GLI ORARI - Come reso noto da Fly Torino, erano circa 15 anni che l’aeroporto Sandro Pertini non aveva un volo serale sulla direttrice Torino-Londra. Il nuovo volo debutterà domenica 25 marzo e sarà operato da Boeing 737, 500 e 800. La partenza da Torino è fissata per venerdì, alle ore 18:10 con arrivo a Luton alle ore 18:55, mentre domenica la partenza da Londra avviene alle ore 20:05, con arrivo a Caselle alle ore 22:50. Esiste ovviamente la possibilità inversa: il venerdì la partenza da Luton è fissata alle ore 19:50 con conseguente arrivo a Torino alle 22:35, mentre la domenica si parte da Torino alle ore 18:30 e si arriva a Londra alle ore 19:15.