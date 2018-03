La Digos nelle case degli antifascisti violenti, trovati petardi: 3 fermi

TORINO - Si è concluso con l'esecuzione di tre misure cautelari il blitz eseguito questa mattina dal personale della Digos della Questura di Torino. L'obiettivo? Individuare i responsabili di resistenza a pubblico ufficiale aggravata in occasione dei gravi episodi di violenza verificatasi lo scorso 22 febbraio, durante la mmanifestazione dei centri sociali contro la presenza di Simone Di Stefano, leader di Casa Pound, a Torino.

I PROVVEDIMENTI - Come detto, sono tre le persone fermate a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale ed esplosione di artifici pirotecnici: si tratta di Araldi J., 18 anni, condotto in carcere, di Romualdo M.A., nato in Brasile, agli arresti domiciliari e di G.V., 22 anni, pluripregiudicata per reati commessi in occasione di manifestazioni, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella abitazione di Araldi sono stati trovati 70 petardi di diverse dimensioni, mentre a casa della ragazza sono stati rinvenuti 800 adesivi con la scritta "qui abita una antifascista": il materiale è stato tutto sequestrato. Tra i perquisiti anche la maestra che aveva augurato la morte ai poliziotti.

LA FOLLE NOTTE - In quella serata, circa 300 aderenti ai centri sociali «Askatasuna», «Gabrio» ed al «Collettivo Antifascista San Salvario» nonché ai sodalizi anarco-insurrezionalisti e squatter cittadini, avevano effettuato un corteo nel centro cittadino tentando più volte di sfondare i cordoni delle forze dell’ordine rendendosi responsabili anche di ripetuti lanci di petardi, bombe carta (anche alterate), bottiglie ed altri oggetti contundenti, rendendo necessario il ripetuto utilizzo dell’idrante e di diversi lacrimogeni. Nella concomitanza dei fatti erano rimasti feriti 3 operatori del locale Reparto Mobile (di cui uno colpito da una scheggia di legno di 4 cm alla coscia sinistra a seguito dell’esplosione di una bomba carta alterata con altro materiale per amplificarne gli effetti) ed uno del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica.