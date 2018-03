TORINO - Continua senza sosta la lotta allo spaccio condotta dalle forze dell’ordine: dopo i blitz dei carabinieri e della polizia effettuati nelle scorse settimane, i militari della Compagnia Oltre Dora hanno effettuato un nuovo controllo straordinario presso i giardini Madre Teresa di Calcutta, tra corso Giulio Cesare e via Montanaro.

IL CONTROLLO - Il controllo ha permesso di identificare 10 persone, di cui tre portate in caserma per ulteriori accertamenti circa la loro identità. La droga, marijuana per la precisione, è stata trovata nei cespugli del giardino ma non è stato possibile accertare a chi appartenesse: i pusher sono soliti non tenerla mai addosso, per poi prenderla solo all’arrivo dell’acquirente. Nelle prossime settimane, proprio per fare da deterrente, verranno installate alcune telecamere con il chiaro obiettivo di scoraggiare simili azioni. Intanto, in attesa della tecnologia, le forze dell’ordine continuano a presidiare il territorio.