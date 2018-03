ZTL a Torino: in pochi «ammessi» all'incontro con l’assessora Lapietra, centinaia restano fuori 

TORINO - Toni accesi e tante incognite al primo incontro tra l’assessore alla viabilità Maria Lapietra e i residenti della Circoscrizione I, tenutosi nel tardo pomeriggio di lunedì 19 marzo, in merito alla proposta di ampliamento della ZTL cittadina. «Non si tratta dell’estensione di orario dell’attuale sistema di Ztl» ha affermato più volte Lapiera, «per ampliare l’orario avremmo potuto realizzarlo in un brevissimo arco di tempo. Abbiamo studiato, invece, un nuovo modello per il centro della città basato su un ragionamento complessivo legato alla viabilità e alla sosta delle auto, al fine di garantire l’accesso ai servizi presenti nell’area, regolamentando al contempo la sosta e limitando il traffico del solo attraversamento».

PROTESTA - Tanti gli scontenti, sia tra i residenti (pochi) presenti in Sala delle Colonne a Palazzo Civico, che tra i commercianti, ben più numerosi rimasti fuori dal Comune, armati di fischietto e cartelli. Il malcontento si è acuito quando si è appreso che l’incontro con l’assessora, riservato a sole 85 persone (un numero esiguo che ha costretto tanti fuori da Palazzo Civico), ha visto in realtà la presenza di circa 45 residenti effettivi. Oltre al danno, dunque, la beffa. All'esterno delle mura del Comune, dove i commercianti erano armati di sedie a testimonianza della loro impossibilità di sedere all'incontro, la tensione è cresciuta tanto da portare alcuni manifestanti a cercare di spingersi oltre i cancelli di Palazzo Civico.

LA PIETRA - La situazione si è, a tratti, surriscaldata anche all'interno della sala comunale. Tra le numerose domande rivolte all'assessora (rigorosamene sotto forma di bigliettino) è stato affrontato anche il tema della riforma dei biglietti GTT e delle misure anti inquinamento adottate dalla città di Torino. Una delle principali preoccupazioni di chi abita il centro tuttavia rimane la 'questione parcheggio'. «Il modello di zona a traffico limitato a cui stiamo lavorando dovrà invogliare i cittadini a utilizzare maggiormente i parcheggi in struttura e fornire, al contempo, una maggiore attrattività del servizio di trasporto pubblico» ha spiegato Lapietra. Dubbi anche sulla veridicità dei dati presentati dall’assessora che afferma: «È in corso uno studio nuovo da parte di 5T, al fine di raggiungere un equilibrio ottimale tra ore di sosta e costo del biglietto d'ingresso». «La ZTL non è un modo per fare cassa, la città non ci va a guadagnare» ha proseguito Lapietra, «Non vogliamo andare a perderci, ma non è una manovra fatta per guadagnarci. Io comunque credo che ci guadagneremo. Cosa faremo di questi soldi? Lo decideremo insieme. È una delle tante variabili da decidere. Io vorrei investire sul trasporto alternativo, ma nulla è escluso. Non abbiamo fretta, voglio qualcosa che funzioni». L'incontro si è concluso così, con tanti interrogativi ancora aperti, un grande malcontento da parte di coloro che non hanno potuto prendere parte al dialogo e la promessa dell'assessora Lapietra di istituire incontri futuri in cui venga garantita la partecipazione di tutti gli interessati che lo desidereranno.