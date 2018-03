TORINO - Un cittadino marocchino di 27 anni si è reso protagonista, nelle scorse ore, di una rapina all’interno di un supermercato IN’S di corso Giulio Cesare. Il responsabile del punto vendita ha raccontato di aver notato che l'uomo avesse occultato sotto il giubbotto alcune bottiglie di liquore e che si avvicinava alle casse senza pagarle. Alle rimostranze dell’esercente, il cittadino marocchino gli si scagliato violentemente contro, tanto da strappargli una tasca del camice. Nel momento in cui la vittima ha cercato di contattare il 112 è stata colpita da un malrovescio dal ladro che, approfittando della confusione appena creata, è riuscito a scappare.

RAPINA - Una pattuglia della Squadra Volante si è recata sul posto e ha raccolto le descrizioni dell’autore del reato, intercettato a circa 200 metri di distanza, all’interno di un secondo punto vendita IN’S. Anche qui, il ventisettenne aveva iniziato a essere molesto. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha dato in escandescenze e ha opposto una vivace resistenza al suo arresto, durante il quale si è lasciato andare a frasi altamente offensive nei riguardi della Repubblica Italiana e della Polizia di Stato. Gli agenti lo hanno arrestato per rapina impropria, resistenza, violenza e minaccia a P.U., e denunciato per oltraggio a P.U. e vilipendio alla nazione Italiana.