TORINO - E’ morto l’uomo caduto nel Po questa mattina, poco prima delle ore 12. L’uomo, un soggetto sulla cinquantina di cui non si conoscono le generalità, era stato soccorso da un canottiere del Circolo Caprera. Purtroppo, a causa delle gravi condizioni, è deceduto al pronto soccorso del Cto di Torino a causa delle condizioni disperate in cui era arrivato in ospedale.

DECESSO MISTERIOSO - Intanto le sono in corso le indagini per stabilire quanto accaduto: non è chiaro infatti se l’uomo sia caduto in acqua a causa di un incidente o se abbia tentato il suicidio. La vittima era stata vista annaspare poco distante dal ponte di corso Vittorio da un canoista, che era riuscito a trascinarlo fino alla banchina del circolo Caprera e a chiamare i soccorsi. Sul posto si erano precipitati polizia, vigili del fuoco e 118, con i medici che avevano rianimato a lungo il 50enne. Le sue condizioni, già di per sé disperate, si sono aggravate dopo pranzo e i medici non hanno potuto fare nulla per evitare un decesso tanto triste quanto al momento misterioso.