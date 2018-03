NICHELINO - Cadono calcinacci dal viadotto della tangenziale, la polizia municipale chiude il sottopasso per precauzione. Nella tarda mattinata di oggi, il personale della polizia municipale di Nichelino, ha infatti constatato una situazione di potenziale pericolo per le persone e le automobili: diversi calcinacci si sono infatti staccati, finendo in strada. Per questo motivo, il sottopasso che unisce le vie Brescia con Via Giovanni da Verazzano è stato chiuso al traffico veicolare. Ativa è stata allertata immediatamente e la decisione è stata presa per evitare danni ai veicoli o alle persone. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di un paio di giorni, riportando la situazione alla normalità.