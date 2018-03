TORINO - Ha dell’incredibile quanto commesso questa notte, intorno alle ore 00:05, da un uomo a Porta Palazzo: il soggetto, un cittadino di nazionalità marocchina di 22 anni, è stato sorpreso mentre tentava di distruggere un’auto a pugni in piazza della Repubblica.

LA DENUNCIA - Le ragioni del folle gesto non sono note. Quel che è certo è che al momento dell’intervento di una pattuglia della polizia municipale, il 22enne aveva già rotto il lunotto posteriore del mezzo con le sue mani. Per questo motivo gli agenti lo hanno fermati e denunciato a piede libero per danneggiamenti mentre il veicolo, fermo sul plateatico di piazza della Repubblica, è stato affidato al legittimo proprietario giunto successivamente sul posto.