TORINO - Può una presentazione di un libro creare scalpore e polemiche? Sì se il libro in questione, «L’ho sempre saputo», è stato scritto da un ex brigatista e presentato presso il Gabrio. E’ nel centro sociale occupato abusivamente in via Millio che lo scorso venerdì 9 marzo, durante un’apericena, Barbara Balzerani, ex brigatista soprannominata «Primula Rossa», ha presentato il suo libro. Una passerella che non è andata giù a Stefano Lo Russo, capogruppo del PD, che ha chiesto a Chiara Appendino di prendere le distanze.

PARLA LO RUSSO - La richiesta è stata posta sotto forma di interpellanza. Nel documento, Lo Russo chiede alla sindaca «se non ritenga utile porre in essere iniziative volte a impedire eventi di questo tipo» e anche «se la sindaca non ritenga prendere le distanze dall’evento e dalle dichiarazioni formulate dall’autrice ospite della serata». Sì, perché Barbara Balzerani non ha mai svolto un ruolo marginale nelle Brigate Rosse, anzi: è considerata un elemento di spicco, che nella sua storia ha sempre rivendicato omicidi e azioni, senza mai pentirsi di quanto commesso. Lo Russo non ci sta e rincara la dose, chiedendo ad Appendino se non ritenga necessario avviare le procedure di sgombero del centro sociale Gabrio lo spazio che ha ospitato un’iniziativa oltraggiosa nei confronti della memoria di coloro che hanno perso la vita negli anni di piombo: «A me che una così venga nella mia città, in un centro sociale occupato chiamato Gabrio a tenere conferenze sinceramente produce un senso di disagio profondo. Soprattutto in questo momento storico».