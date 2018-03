Pusher gli offre la droga mentre è con una ragazza, lui gli spara: arrestato

TORINO - I carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato Davide Lorenzetti, l’uomo che lo scorso 22 febbraio ha sparato alle gambe di un pusher senegalese reo, secondo una prima ricostruzione, di avergli offerto della droga mentre l’uomo si trovava a passeggio con una ragazza. Il movente non è certo, perché la ricostruzione potrebbe essere più complessa, ma il gip Francesca Christillin ha accolto la richiesta del pm Roberto Sparagna e emanato l’ordine d’arresto.

L’ARRESTO - Lorenzetti, che lavora come tatuatore presso uno studio in via Cesare Balbo, sarebbe stato incastrato da una telecamera di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte dai carabinieri. L’uomo, 35enne, non ha però mai confessato. Nessuna traccia di Sidibe Tiemoko, il pusher senegalese: dopo esser stato ricoverato e dimesso dall’ospedale, è letteralmente sparito nel nulla. Difficile stabilire con certezza se all’origine degli spari vi sia la semplice offerta di droga o qualche motivazione più complessa. Gli investigatori però non hanno dubbi su chi sia l’autore dell’agguato e per questo motivo il tatuatore è finito in manette.