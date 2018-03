TORINO – Novità discografiche, esperimenti, concerti nei locali e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti musicali più interessanti della settimana.

Novità discografiche

Mercoledì 21 marzo, alle 18, alla Feltrinelli di piazza C.L.N. I «Decibel», capitanati da Enrico Ruggeri, nati tra i banchi di scuola del Liceo Berchet a Milano nell’ormai lontano 1976, sono tornati insieme dopo 40 anni. Incontrano il pubblico per l’uscita del loro nuovo album «L’Anticristo» che contiene il brano «Fuori dal tempo», presentato da Ruggeri & co. al Festival di Sanremo.

Musica classica

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma mercoledì 21 e giovedì 22 marzo sarà diretto al giovane direttore uzbeko Aziz Shokhakimov, che torna sul podio dell’OSN Rai dopo il successo del concerto inaugurale della rassegna Rai NuovaMusica, che lo ha visto protagonista insieme alla violinista Patricia Kopatchinskaja. Il programma del concerto resta invariato, e si apre con il Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov. Forse il più complesso e impegnativo tra i quattro concerti del compositore russo, è contornato da un’aura di leggendaria difficoltà tecnica, grazie anche al film Shine, nel quale il protagonista Geoffrey Rush, che interpreta il pianista David Helfgott, sprofonda nella pazzia per la spasmodica tensione causata dall’esecuzione di questa pagina. A interpretarlo è chiamato il pianista coreano Seong-Jin Cho, balzato agli onori delle cronache per aver vinto il primo premio al Concorso Chopin di Varsavia nel 2015 e al debutto con l’Orchestra Rai. Le sue interpretazioni riflessive e poetiche e il suo strabiliante virtuosismo lo hanno rapidamente portato a suonare con direttori come Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Antonio Pappano e Myung-whun Chung. A seguire la Sinfonia n. 4 in fa minore di Čajkovskij, composta tra il dicembre del 1876 e il gennaio del 1878, in un periodo particolarmente irrequieto della vita del compositore, ma durante il quale nacque il suo rapporto con Nadejda von Meck, ricca mecenate che, senza mai conoscerlo personalmente, lo sostenne negli anni a venire. Il concerto di mercoledì 21 marzo è in programma alle ore 20 (turno blu). La replica di giovedì 22 marzo, alle ore 20.30 (turno rosso), è trasmessa in diretta su Radio3 e in diretta-differita su Rai5 alle 21.15.

Musica live

Giovedì 22 marzo arriva sul palco del Blah Blah una delle più interessanti band del panorama alternative italiano: i «Gambardellas». Più di 100 date in Italia ed Europa, aperture prestigiose a: Juliette Lewis, Ministri, Fask, BSBE, Linea 77 e tanti altri, un album, Survive, fresco di stampa e un live set potente e coinvolgente con ingresso a offerta. I «Gambardellas» nascono nel 2012 con il fondatore Mauro Gambardella (batteria, voce) in veste di one-man-band. La formazione live in breve diviene la line-up definitiva, con l'ingresso di Glenda Frassi (chitarra-cori) e Grethel Frassi (synth-cori). Il nuovo disco «Ashes» permette ai «Gambardellas» di suonare ben 60 concerti nei due anni successivi, arrivando (unici artisti italiano) al prestigioso Woodstock Poland Festival, in mezzo a nomi quali Volbeat, Hatebreed, Skid Row. Nell’aprile 2017 i «Gambardellas» pubblicano il singolo «Won’t Give Up», prima anticipazione del nuovo album in lavorazione. Il singolo viene accolto molto positivamente da critica e pubblico e consente alla band di aprire i concerti degli inglesi Alvarez Kings e alla storica band italiana Ritmo Tribale nella serata della loro reunion presso il Circolo Magnolia di Milano. A gennaio 2018 è uscito il nuovo lavoro: «Survive».

Concerti

Al Pop ex Lavanderie Ramone, giovedì 22 marzo, alle 22 «Le Sigarette» live. «Le Sigarette» sono un duo energico e imprevedibile: alla batteria, chitarra e voci Jacopo Dell'Abate e Lorenzo Lemme, con un background di produzioni musicali indipendenti, bande di strada e busker, cabaret musicali, spettacoli improvvisati e parate. C'è tutto questo nella loro musica, per un live di grande energia che li fa restare da anni nelle classifiche dei migliori locali dedicati alla musica dal vivo. Nella primavera del 2015 pubblicano il loro primo album «2+2=8», nove brani auto prodotti grazie a una campagna su Musicraiser. Tra una data e l'altra del tour scrivono nuovi brani suonando in leggerezza. Il risultato delle nuove composizioni conferma la loro identità. Il nuovo lavoro suscita l'interesse di 'Na Cosetta, live club attivo da due anni a Roma e ormai punto di riferimento della scena indipendente italiana, che decide di produrre e curare l'uscita del secondo album de «Le Sigarette». Il secondo album «La Musica Non Serve A Niente» viene ripreso e mixato da Jacopo presso Fattoria Sonora tra dicembre 2016 e gennaio 2017 a Roma e masterizzato da Claudio Gruer al Pisi Gruer Mastering Studio.

Musica elettronica

Al Magazzino sul Po, venerdì 23 marzo, alle 21 Jørgen Thorvald e DMatch. Il progetto Jørgen Thorvald nasce con l’idea di visualizzare paesaggi post-industriali attraverso immagini tradotte in musica elettronica, dove l’uso di sintesi analogica è predominante rispetto a quella digitale. L’album «White noise» è uscito in tutti i digital store con l’etichetta discografica «Pitch The Noise Recors». Progetto nato nel 2015 del Trio elettronico Torinese, Anton Wave, White Rabbit, Alex Mancino, che rivisitano le grandi sonorità dell'elettronica anni 80/90 in chiave moderna,suoni industriali e urbani ispirati da una città sempre in evoluzione, D- Match è uno scontro fra generi, realtà, visioni e pensieri diversi.Un arcobaleno di musica con i guantoni.

I Finley a Torino

Venerdì 23 marzo i Finley arrivano a Torino sul palco di Spazio211. Emozioni e adrenalina per un concerto da non perdere per gli appassionati della band: in scaletta saranno infatti ripercorsi tutti i più grandi successi di un gruppo che ha accompagnato e scritto la colonna sonora di un’intera generazione fino al nuovo album Armstrong, disponibile in tutti i negozi e digital stores dal 13 Ottobre 2017.

Cantautori

Al Pop ex Lavanderie Ramone, venerdì 23 marzo, alle 22, il live di «Tutte le cose inutili». «Tutte le cose inutili» sono un duo toscano ventisettenne di cantautorato punk. Esordiscono nel 2012 con un album dal carattere cantautorale, intimo e lo-fi dal titolo «E forse ne faccio due», pubblicato in 200 copie messe sottovuoto in macelleria. A Giugno 2013 esce il libro con cd «Preghiere Underground», edito da HabanerO Edizioni. Dopo molte date in giro per l'Italia, i ragazzi si fermano per registrare il nuovo lavoro che viene alla luce ad Aprile 2014: «Dovremmo Essere Sempre Così». In tre anni superano i 170 concerti, dal Trentino alla Sicilia. A settembre 2015 fanno parte della compilation «#Canzonididomani», per i 20 anni dall'uscita di «Catartica» dei Marlene Kuntz, e vengono selezionati tra le Rivelazioni Live per i direttori artistici dei locali affiliati a KeepOn. A Gennaio 2016 esce il loro secondo libro «Luce E Notte Fonda», ognuno reso unico da una Polaroid diversa in copertina. A Aprile 2016 viene pubblicato il singolo Stelle comete, lettura musicata tratta dal loro libro e, a Settembre, vengono premiati con la Targa MEI Social al Meeting delle etichette indipendenti. In tutto il 2017 si rinchiudono per scrivere il nuovo disco, «Non ti preoccupare», uscito per Black Candy Records/Warner il 26 Gennaio 2018.