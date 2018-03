Bimba di 12 anni colpita da tubercolosi: profilassi per compagni di classe e maestre

SANT’AMBROGIO - Una bimba di 12 anni residente a Sant’Ambrogio è stata colpita dalla tubercolosi: la piccola, ricoverata da diverse settimane al Regina Margherita per altri motivi, ha scoperto di avere contratto questa malattia infettiva. Pare che la bimba abbia reagito bene alle terapie e sia in via di guarigione ed è possibile che ad attaccarle la tubercolosi sia stato lo zio.

PROFILASSI PER I COMPAGNI - Nonostante il caso sia stato catalogato come a «bassa contagiosità», i medici dell’Asl To3 si sono recati presso la scuola della bimba, la Frank di via I Maggio, e informato i genitori dei compagni di classe: compagni e insegnanti della contagiata verranno sottoposti a profilassi. Il provvedimento non toccherà gli altri alunni della scuola, in quanto serve un contatto continuativo di almeno sei ore per la trasmissione della malattia infettiva.