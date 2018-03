Novità a Le Gru: da aprile si prenotano le visite e gli esami medici e si ritirano i referti

GRUGLIASCO - Solo qualche giorno fa vi avevamo mostrato in anteprima quello che è già una realtà: il Gru City, la città a misura di bambino (ideata e costruita nell’area esterna del centro commerciale Shopville Le Gru) dove i più piccoli possono giocare a fare i mestieri degli adulti, in cui si può, fra le altre cose, simulare il mestiere di medici e infermieri in un piccolo ospedale. Proprio la collaborazione con l’Asl TO3 per quanto riguarda Gru City è sfociata in un nuovo accordo unico nel suo genere: da martedì 10 aprile sarà possibile prenotare in modo semplice e veloce visite specialistiche ed esami, e ritirare i referti medici direttamente dal Box Informazioni nella piazza Nord del centro commerciale.

PUNTO CUP - Come dicevamo è un accordo unico nel suo genere. L’Asl TO3 ha messo gratuitamente a disposizione di una realtà commerciale e dei suoi visitatori il programma di prenotazione on-line Hero e tutta la propria esperienza per formare gli operatori di Le Gru che si occuperanno del servizio. La nascita di un punto CUP (Centro Unificato Prenotazioni) ha anche l’obiettivo di diffondere la cultura della Promozione della Salute e della Prevenzione attiva rivolte a ogni fascia della popolazione, appoggiando iniziative di educazione, di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita.

BOX INFORMAZIONI - Quello definito in accordo con l’Asl TO3 è solo l’ultimo dei tanti servizi che Le Gru mette a disposizione presso il Box Informazioni. Un punto di riferimento in cui i clienti, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22, possono chiedere informazioni sui negozi, sui servizi e sulle iniziative di Le Gru, consultare le mappe del Centro e ricaricare smartphone e tablet. Il Box Informazioni è anche un punto vendita ufficiale Ticketone per spettacoli, eventi e concerti e un punto vendita ufficiale Listicket. Da dicembre è possibile acquistare le Gift Card di Le Gru, carte che danno diritto a un credito spendibile in ognuno dei 180 negozi o dei 24 punti dedicati al food del Centro. E’ anche possibile prenotare divertenti feste a GruCity o negli altri luoghi di attrazione del Centro, come GruOnIce in inverno e Flamingo Plaza in estate.