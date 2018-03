“Chi raccoglie semina civiltà”, controlli e multe in Circoscrizione 2 per chi non pulisce

TORINO - La Circoscrizione 2, ma in realtà tutta la città, è stanca delle deiezioni canine non raccolte. Per questo motivo è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione che sfocerà, nelle prossime settimane, anche in controlli mirati in alcune zone più soggette alle passeggiate dei padroni con i cani. All’inizio però saranno solamente distribuiti volantini, cartoline e saranno affissi alcuni manifesti in giro per i quartieri in modo tale da ricordare che pulire è un dovere e, in caso di inosservanza dei regolamenti, si incorre in multe che vanno da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro.

CONTROLLI E MULTE - A essere presi più di mira sono i giardini di Mirafiori e Santa Rita. Proprio qui inizieranno i controlli, nel mese di aprile, da parte della polizia municipale. In particolare ci saranno gli agenti (prima in divisa e in un secondo momento in borghese) che gireranno per la Circoscrizione 2 dalle 7 alle 9 del mattino e dalle 21 alle 23 di sera. E chi non raccoglierà i bisogni del proprio cane sarà multato.

SEGNALAZIONI DEI PADRONI - A chiedere un intervento dell’amministrazione e delle forze dell’ordine sono stati proprio i proprietari che ogni giorno fanno il proprio dovere, stanchi di trovare le strade sporche e di essere tra gli accusati. La scarsità di controlli, nonostante la sindaca oltre un anno fa avesse dichiarato «guerra» a chi non raccoglieva le deiezioni, ha portato quindi alla nuova campagna «Chi raccoglie semina civiltà». Sperando che serva per davvero.