Amputazione della mano destra per Roberto Zanda, l'intervento al CTO

TORINO - Nella giornata odierna è stato effettuato il primo intervento chirurgico sul paziente Roberto Zanda da parte del dottor Bruno Battiston (Direttore della Struttura Chirurgia della mano e arto superiore dell'ospedale CTO della Città della Salute di Torino). L'intervento si è articolato in due parti ed è consistito nell'amputazione della mano destra a livello prossimale del polso per il livello giusto per il posizionamento della protesi bionica, che, salvo complicazioni, avverrà tra un paio di settimane.

INTERVENTO - Alla mano sinistra è stata effettuata l'asportazione delle dita necrotiche e successivamente la copertura dei monconi delle dita con due lembi: uno per il pollice e uno per le dita lunghe a ricreare dei simil monconi che possano effettuare una specie di pinza per la presa. L'intervento è durato circa 4 ore ed è tecnicamente riuscito, ma la prognosi per ora resta riservata per quanto riguarda gli esiti.