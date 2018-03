TORINO - Martedì 20 Marzo è stato notificato alla titolare del bar «Corazon» di Corso Giulio Cesare 125/c il provvedimento di sospensione della licenza con conseguente ed immediata chiusura al pubblico dei locali per 15 giorni. Perchè? Il locale era stato più volte segnalato dai residenti della zona quale ritrovo abituale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

BAR - Ripetuti controlli effettuati nell’arco dello scorso mese dal personale del Commissariato Barriera Milano hanno consentito di verificare che il bar in oggetto era stato teatro, il 4 febbraio 2018, di una violenta rissa fra un gruppo di cittadini albanesi e un gruppo di cittadini marocchini, uno dei quali ha riportato, nel contesto, lesioni guaribili in 20 giorni. Inoltre, il 12 Marzo 2018, a seguito di un servizio di controllo del territorio, gli agenti del medesimo Commissariato hanno arrestato all’interno del bar un cittadino straniero sorpreso con 9 frammenti di crack addosso. Anche all’atto della notifica, all’interno del bar erano presenti 11 persone, comprese la titolare; 8 di esse hanno precedenti di polizia. Uno di essi, di nazionalità albanese, accompagnato in Questura per accertamenti sull’identità personale, è risultato colpito da due ordini di carcerazione. Il Questore ha ritenuto che la sopradescritta situazione presenti inequivocabili caratteristiche di pericolosità sociale contribuendo all’incremento dei fenomeni delinquenziali nella zona, pertanto ha sospeso per 15 giorni la validità della licenza dell’esercizio.