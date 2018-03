TORINO - La banda ultralarga si… allarga. Buone notizie per i cittadini torinesi: oggi, la Giunta comunale, ha infatti approvato un accordo che disciplina i reciproci impegni tra la Città di Torino e Open Fiber S.P.A. per l’implementazione dell’infrastruttura della banda ultralarga nel territorio cittadino. L’obiettivo? Favorire gli investimenti che qualificheranno il territorio, andando a migliorare le infrastrutture.

L’ACCORDO - Cosa prevede in concreto l’accordo? L’utilizzo gratuito di fibre, cavidotti e infrastrutture comunali, con l’impegno della Città di coordinare le modalità di utilizzo nel caso in cui tali beni siano in concessione o di proprietà di soggetti terzi riconducibili alla Città stessa. Intanto sono circa 350mila le unità immobiliari torinesi che posso usufruire della fibra, un lavoro svolto in 3 anni da Open Fiber, per un investimento pari a 120 milioni di euro.

PISANO: «CONNESSIONE VELOCE E’ LA BASE» - Paola Pisano, assessore all’Innovazione, commenta con entusiasmo la delibera approvata: «Continuiamo l'alleanza tra città e Open Fiber per aumentare gli investimenti su altre 150mila unità immobiliari e 50 milioni di investimenti. Ancora una grande attenzione verso l'innovazione per fare di Torino la città più connessa d'Italia. La connessione veloce è la base di qualunque innovazione: la nostra città oggi più che mai ha l'obiettivo di attrarre innovazione per creare un esperienza di vita unica ai cittadini che vivono e visitano la città. Per questo aziende come Open Fiber diventano dei partner strategicamente unici per la nostra città»