Arriva in Comune la prima «interpellanza del cittadino», ecco di cosa tratta

TORINO - La prima Interpellanza del cittadino sta per arrivare in Sala Rossa. A presentarla è stato il signor Emanuel Cosmin Stoica, un giovane torinese di origine romena, classe 1999. Argomento dell’interpellanza, lo stato di redazione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci ha espresso il proprio «compiacimento per la giovanissima età del cittadino proponente, che con la sua interpellanza ha di fatto inaugurato il nuovo strumento di partecipazione, introdotto soltanto il 26 febbraio scorso da una deliberazione consiliare. L’interpellanza del signor Stoica» ha aggiunto il presidente, «sarà discussa in una delle prossime riunioni dell’assemblea elettiva di Palazzo Civico».



INTERPELLANZA - Secondo il Regolamento comunale che disciplina la partecipazione e il diritto di accesso, i cittadini e residenti che abbiano compiuto 16 anni di età hanno la facoltà di rivolgere al sindaco interpellanze per conoscere le motivazioni dell’azione della Città o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale, così come le posizioni dell’amministrazione comunale su argomenti di rilievo cittadino. Una volta al mese la risposta viene fornita in Sala Rossa, prima dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale, da parte del sindaco o dall’assessore competente, venendo poi pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. Le interpellanze possono essere inviate con posta certificata alla presidenza del Consiglio comunale (presidente.consigliocomunale@comune.torino.it) oppure consegnate all’U.R.P (Ufficio relazioni con pubblico) della Città di Torino, piazza Palazzo di Città 9/A (tel. 011011.23010/23014)