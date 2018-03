Grattacielo della Regione, la fine del tunnel rimane lontano: «Costi delle bonifiche triplicati»

TORINO - Continuano i problemi per il grattacielo della Regione Piemonte, quello che ospiterà gli uffici amministrativi in zona Lingotto. L’ultimo capitolo riguarda la richiesta all’avvocatura, da parte della Giunta Chiamparino, di valutare se vi siano gli estremi per un rimborso delle somme spese per la bonifica del terreno sul quale è in fase di ultimazione la struttura. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente Aldo Reschigna, in risposta a un’interrogazione di Giorgio Bertola, il capogruppo del Movimento 5 Stelle. «La bonifica, per contratto, era a carico della società esecutrice. Nella transazione seguita al fallimento, sono stati versati nelle casse regionali 6,9 milioni. Tuttavia si stima che i costi complessivi siano almeno triplicati rispetto alle previsioni».

LA SITUAZIONE - L’aggravio dei costi sarebbe da ricercare nel ritrovamento di materiali contenenti amianto, misto rifiuti. Tant’è che da più di un anno i lavori sono sospesi per ulteriori analisi e per la messa in sicurezza del sito. «Inoltre», ha aggiunto Giorgio Bertola, «dall’aggiornamento dell’Analisi di Rischio, redatta il 27 febbraio 2018, emerge l’esistenza di un potenziale rischio sanitario per i fruitori del sito a causa dell’arsenico, del piombo e dei vapori dei solventi clorurati». Questione evidenziata proprio dalla relazione tecnica: «Durante gli scavi è emersa la presenza di frammenti di materiale contenente amianto, frammisti ai rifiuti». Una presenza non "individuata né dalle indagini condotte da Arpa nel 2004, né da Golder Ass. contrattista per la redazione del progetto operativo di bonifica».