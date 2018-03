Elio e le Storie Tese ospiti a Collisioni: «La più grande festa mai concepita»

BAROLO - Quest’anno Collisioni compie 10 anni e decide di aprire questa edizione speciale con l’ultima data del Tour d’Addio di Elio e le Storie Tese che sarà indimenticabile: la più grande festa mai concepita dagli Elio e le Storie Tese che lasceranno i fan non solo con un ultimo concerto memorabile ma con un intero weekend dedicato.

ELIO E LE STORIE TESE - Venerdì 29 giugno la band salirà sul palco di Barolo per vivere insieme ai fan uno dei momenti più significativi di una carriera lunga 38 anni di successi: da «Cara ti amo» a «Cateto», da «La terra dei cachi» a «Shpalman», da «Luigi il pugilista» all’ultimo «Il circo discutibile», porterà sul palco tutti i grandi brani che hanno segnato la storia dell’Italia, che abbiamo cantato a squarciagola, che ci hanno fatto ridere a crepapelle e urlare «al genio». Sabato 30 giugno Elio e le Storie Tese saranno invitati sul palco centrale di Letteratura del Festival per un’ultima chiacchierata, nella cornice di un weekend fatto di incontri, concerti e degustazioni gratuite di Barolo e dei migliori prodotti wine and food italiani.

BIGLIETTI - Le prevendite saranno disponibili da oggi, giovedì 22 marzo, alle ore 18.00 su www.ticketone.it e da lunedì 26 marzo alle ore 11.00 nei punti vendita abituali. RTL 102.5 è la radio media partner del tour e di Collisioni Festival.