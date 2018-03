Scoperto senza biglietto tenta di buttarsi sotto il tram in largo Toscana: «Io mi ammazzo»

TORINO - Un pomeriggio di follia. Non ci sono altre parole per descrivere quanto avvenuto in largo Toscana poco prima delle ore 15. Un uomo, fermato sul tram della linea 3 senza aver timbrato il biglietto, una volta che è stato fatto scendere (e con lui anche i controllori) ha tentato più volte di buttarsi sotto a tram e autovetture che transitavano in quel momento. Il tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti: mentre uno dei due assistenti alla clientela stava redigendo il verbale, l’uomo ha tentato improvvisamente di lanciarsi sotto un tram che stava arrivando in fermata. Uno dei due controllori si è accorto in tempo di ciò che stava accadendo e lo ha afferrato, evitando che venisse travolto dal mezzo pubblico.

Ma il «portoghese» non ha desistito e, liberatosi del controllore che lo aveva placcato, ha tentato nuovamente il gesto estremo correndo verso una vettura di servizio di Gtt dalla parte opposta della carreggiata tranviaria urlando: «Io mi ammazzo». Non riuscendo a farsi investire, l’uomo ci ha riprovato attraversando l’incrocio e fermando una Fiat Grande Punto: a quel punto ha messo la testa sotto il paraurti tentando (per fortuna inutilmente) di farsi travolgere.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato la follia dell’uomo e lo ha portato via con la volante. Per uno dei due controllori, quello che aveva bloccato il primo tentativo di suicidio, è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria.