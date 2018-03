TORINO - C’è un quartiere in fibrillazione per l’arrivo imminente delle strisce blu: Nizza Millefonti. La sosta a pagamento diventerà realtà entro maggio. Nonostante il parere contrario della Circoscrizione Otto infatti, l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra ha deciso di tirar dritto per la propria strada. Ma le strisce blu sono un problema o la soluzione al problema? Un dubbio amletico, che spacca tutti: residenti, cittadini, politici e Circoscrizione stessa. Sì, perché anche all’interno della Otto c’è chi si è dichiarato contrario (il presidente Davide Ricca) e chi favorevole (il vicepresidente Massimiliano Miano).

STRISCE BLU SI - Molto spesso le strisce blu sono viste come un costo, ma è fuori dubbio che disegnare le strisce porti un miglioramento sostanziale della viabilità della zona interessata. E’ così ovunque. E’ stato così a pochi chilometri di distanza, a Borgo Pilonetto, dove i residenti hanno beneficiato delle strisce in termini di riduzione dell’inquinamento, di riduzione della sosta selvaggia e di aumento di tranquillità. Chi prima non le voleva ora non può farne a meno, ovviamente con parcheggi per i residenti sufficienti e connessione con il sistema di trasporto pubblico adeguata. Presupposti fondamentali per una buona integrazione. In questo caso specifico, non va poi sottovalutata la questione parcometri: nei depositi di Gtt ci sono parcometri nuovi e mai utilizzati, costati 600.000 euro alla precedente Giunta, che aspettano solo di essere usati.

STRISCE BLU NO - Chi deve pagare le strisce blu? Uno dei temi fondamentali è questo. A insorgere sono i dipendenti degli ospedali, chi assiste i malati e i residenti che temono di dover sborsare una ogni anno una cifra esosa, per poi finanziare un parcheggio di interscambio, quello di piazza Bengasi, non utilizzato da loro ma da chi viene da fuori. Difficile dar loro torto. Ecco perché Lapietra sta incontrando le associazioni e le realtà del territorio, per trovare un modo di tutelarne gli interessi, portando comunque avanti il discorso strisce blu. Campanello d’allarme anche tra i commercianti, in molti temono che un minore transito possa portare via clienti.

INCUBO «ZONA BIANCA» - Può sembrare paradossale, ma le vere vittime delle strisce blu sono in realtà coloro che non le avranno, nelle zone limitrofe: parliamo di chi vive o lavora tra corso Caduti sul Lavoro e corso Maroncelli, di chi da anni ha a che fare con il cantiere del prolungamento della metropolitana e del grattacielo della Regione. In quella zona non è previsto il disegno delle strisce blu e, rimanendo sguarnita, è lì che veicolerebbe tutto il traffico delle auto. Tutti cercherebbero parcheggio lì, andando a intasare una zona già in ginocchio da tempo. Una problematica condivisa dall’assessore ai Trasporti. L’idea è di far arrivare le strisce blu anche lì, ma solo quando entrerà in funzione la metropolitana: si parla di 2020, una finestra di tempo troppo distante per far stare tranquilli i residenti e i commercianti. Il rischio è di colonizzare con le auto la «zona bianca», quella limitrofa alle strisce blu.