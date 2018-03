Controllore Gtt «sfortunato»: due gravi episodi in poche ore, prima sul tram e poi in metro

TORINO - Negli ultimi anni i controllori di Gtt ne hanno passate davvero tante. Forse troppe. Dalle aggressioni continue, all’ausilio dei cani in metropolitana, agli incontri con l’amministrazione e così via, ma la giornata di ieri per uno degli addetti alla clientela è andata davvero oltre. Prima ha assistito, con un collega finito in ospedale al Maria Vittoria, alla follia di un passeggero scoperto a viaggiare senza biglietto sul tram della linea 3 che stava transitando in largo Toscana. Il «portoghese» ha tentato più volte di buttarsi sotto i tram che passavano e alcune auto, fino a quando è intervenuta la polizia. Poi, riassegnato al gruppo di controllo in metropolitana, è stato aggredito da un altro passeggero, ancora una volta senza documento di viaggio, con un coltello alla stazione Marconi.

STAZIONE MARCONI - Fino alla fine del turno avrebbe dovuto effettuare i controlli in metropolitana. In stazione Marconi, fermato un soggetto di circa 35 anni straniero, ha però vissuto il secondo brutto episodio della giornata. L’uomo è stato fermato alle 17.15 senza biglietto e per tutta risposta ha tirato fuori un coltello. Per fortuna il trentacinquenne è stato bloccato prima che potesse compiere gesti sconsiderati ed è stato disarmato. Ancora una volta è stata la polizia, intervenuta in corso Marconi, a portare via lo straniero.

IL SINDACATO - «Un'altra giornata pesante anche ieri per i nostri agenti impegnati sui bus per il controllo dei titoli di viaggio», commenta Damiano De Padova della segreteria Ugl di Torino, «non solo per il collega finito in ospedale, per evitare che un passeggero si gettasse sotto un tram, ma anche per gli agenti in servizio di controlleria in metropolitana, che hanno dovuto affrontare un ragazzo che non si è fatto alcun scrupolo a estrarre un coltello, pur di evitare il verbale, costringendoli a far intervenire la polizia. Ecco perché UGL ha insistito molto perché ai ‘controllori’ venisse riconosciuto il titolo di polizia amministrativa, continuando però a denunciare i problemi di sicurezza del personale front-line, e tutti gli episodi a essa correlati, come nel secondo caso, dove solo grazie alla professionalità acquisita dal personale si è scongiurato l'ennesimo grave infortunio. Ma ciò è ancora insufficiente», continua De Padova, «infatti sono in aumento i casi dove pur non aprendo un infortunio, il personale front-line subisce aggressioni fisiche e verbali pesanti. Per questo motivo, invitiamo tutto il personale, all'occorrenza, a redigere i verbali di ‘mancato infortunio’, pur comprendendo che non sia una procedura molto amata dai funzionari aziendali».