Ladri a scuola nella notte in corso Matteotti, alunni a casa forzatamente

TORINO - Nella notte i ladri hanno fatto visita alla succursale di corso Matteotti della scuola media Meucci. I malviventi hanno portato via tutto ciò che potevano, dai computer, ai registri elettronici, alle radio e anche dei soldi custoditi nell’edificio scolastico. Non hanno risparmiato nulla e hanno messo tutto a soqquadro. Così questa mattina i primi ad arrivare si sono ritrovati tutto in disordine, con armadietti a terra e porte forzate. Immediata la chiamata alla polizia che ora indaga per identificare i responsabili del colpo.

SCUOLA CHIUSA - Quanto successo nella notte ha reso impossibile far suonare la campanella. Gli alunni sono stati costretti a rimanere o tornare a casa, rimanendo in attesa di aggiornamenti. Intanto a metà mattinata la polizia ha effettuato un sopralluogo a scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA - La dirigente scolastica Giulia Guglielmini ha affidato si è affidata a un comunicato: «Reagiremo con la passione e la determinazione degli insegnanti e di tutto il personale al vile attacco che nella notte ci ha pesantemente danneggiato. Lunedì le ragazze e i ragazzi potranno tornare nella loro scuola con l’entusiasmo e il desiderio di imparare che conosciamo e che vogliamo sostenere. Non sappiamo da dove i ladri siano entrati ma hanno fatto un disastro, ma fino a che non saranno agibili gli appartamenti situati nelle scuole da destinare ai custodi saremo in difficoltà nel garantire sorveglianza e sicurezza».