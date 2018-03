Raptus di follia sul 57, senza biglietto tira un pugno e rompe il vetro: poi si mette a piangere

TORINO - La foto dice già la gravità della situazione. Questa mattina intorno alle 11.15 sul pullman 57 che stava transitando in strada San Mauro sono saliti i controllori: quando a un ragazzo italiano di 21 anni è stato chiesto il biglietto, questo, non avendolo, è andato in escandescenza e in un raptus di follia ha tirato un pugno al vetro del mezzo pubblico mandandolo in frantumi. Un gesto improvviso che ha sorpreso tutti i presenti facendo temere anche qualcosa di più grave.

IL PIANTO DOPO IL PUGNO - Forse nemmeno il ventunenne si sarebbe immaginato che il vetro si rompesse a causa del pugno. E così, sanguinante e dolorante, si è calmato e ha iniziato a piangere di fronte al controllore. Forse un pentimento per il gesto fatto ma che non gli ha risparmiato la multa e la chiamata ai carabinieri. Nonostante la ferita non ha voluto essere soccorso dall’ambulanza.

INCONTRO CON IL PREFETTO - E ora la segreteria UGL FN chiede un incontro con il prefetto di Torino: «Come già dichiarato in precedenza, non sono solo le aggressioni a rendere il lavoro del personale front-line pericoloso e stressante. Questi sono solo alcuni esempi che hanno portato la segreteria UGL FN a richiedere un incontro con il prefetto di Torino, al fine di ottenere un tavolo congiunto che monitori tutti gli episodi, a garanzia della dovuta attenzione per gli operatori del settore e ai non meno importanti, clienti. Non solo le agevolazioni sul costo del biglietto, ma anche non essere borseggiati o aggrediti sul mezzo pubblico potrebbe essere un incentivo a lasciare a casa l'auto».