TORINO - Oggi, venerdì 23 Marzo, Agenti del Comando V Circoscrizione Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della Polizia Municipale hanno proceduto al controllo di un bar in via Lanzo. Nel corso dell'ispezione hanno riscontrato la presenza all'interno del locale di 6 slot-machine che non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili quali, ad esempio, scuole chiese o istituti di credito.

SLOT MACHINE - Al gestore dell'attività, di nazionalità italiana, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 12000 euro e gli apparecchi videogioco sono stati posti sotto sequestro amministrativo.