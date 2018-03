Sciopero dei treni, «domenica nera» per i trasporti in Piemonte

TORINO - Domenica 25 marzo i treni regionali del Piemonte si fermeranno per 23 ore. E' questo l'annuncio del Ministero dei Trasporti e dei sindacati per quano riguarda il prossimo sciopero indetto dal personale mobile di Trenitalia.

TRENI - La manifestazione indetta da Osr Orsa Ferrovie e Rsu prenderà il via domenica 25 marzo alle 2 e 59 per concludersi lunedì 26 alle 2. A causa dello sciopero è possibile che si verifichino ritardi, modifiche e cancellazioni delle corse. All'interno del portale ufficiale della società Trenitalia, vengono riportate in tempo reale qualsiasi variazione oraria di partenza e arrivo di un treno regionale o una Freccia in tutto il territorio italiano