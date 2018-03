Paura in via Sansovino: anziana minaccia di far esplodere il palazzo

TORINO - Momenti di grande tensione questo pomeriggio, venerdì 23 marzo, in via Sansovino 46. Una anziana signora di 80 anni ha minacciato di togliersi la vita aprendo i rubinetti del gas. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Città di Torino, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Dopo lunghe trattative tra i militari e la donna, questa ha desistito dal suo intento suicida. Nel frattempo, per precauzione, il palazzo è stato evacuato.

GAS - Pare che la donna, che viveva nel suo alloggio insieme al figlio, soffrisse di problemi psichiatrici e che non fosse la prima volta che tentava gesti di questo tipo. Dopo alcuni momenti di paura, i condomini sono stati invitati a rientrare nei loro alloggi. Poteva essere una tragedia.