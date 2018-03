TORINO - Buone notizie per i cittadini torinesi: partirà in questi giorni e durerà per diversi mesi l’operazione «tappa-buche», una serie di interventi di manutenzione straordinaria stradale che, una volta giunta al termine, consentirà ai cittadini di potersi muovere su un asfalto decisamente più idoneo rispetto a quello attuale.

LA MAPPA DEI LAVORI - A dare la notizia è stata la prima cittadina, Chiara Appendino. I fondi per la manutenzione ci sono, si parla di diversi milioni di euro: una cifra corposa grazie ai fondi avanzati dai bilanci del 2015, 2016 e 2017, oltre ovviamente ad Axto. La manutenzione non riguarderà solo strade, ma anche marciapiedi, piste ciclabili e piazze. E’ stata la sindaca stessa, sul proprio sito, a caricare una «mappa dei lavori». Cliccando su ogni singolo intervento è possibile vedere la data d’inizio, in modo tale da essere sempre aggiornati sulla situazione in tempo reale.