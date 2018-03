Alle porte di Torino un «outlet del rubato»: arrestato un 40enne

TORINO - Stufe, finestre, culle, lettini e aerosol: c’era un po’ di tutto in un «outlet del rubato» scoperto dai carabinieri di Leinì in strada Villaretto 35, nel confine tra Torino e Borgaro. Il magazzino, appartenente a un cittadino romeno di 40 anni, i militari hanno trovato 3 stufe a pellet, rubate a Castellamonte il 4 luglio 2016, 1 finestra Velux, rubata a Nole, vario materiale Chicco e Giordani, tra cui culle e lettini, aerosol e biberon, rubati a Nichelino, e 1000 litri di olio per motori marca Q8. La refurtiva, del valore di 45mila euro, è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato arrestato.

ENERGIA ELETTRICA RUBATA - Poco distante, nell’area esterna confinante con il magazzino, il sopralluogo condotto dai militari ha evidenziato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di identificare i clienti e di arrestare Carmen B., 44 anni, domiciliata a Torino, in strada del Villaretto, sottoposta a sorveglianza speciale di P.S., e il convivente Jordan P., 46 anni, disoccupato, per furto. Si è accertato, con l’ausilio di due tecnici Enel, che la coppia alimentava la propria abitazione dal 2015 mediante allaccio diretto alla rete elettrica pubblica.