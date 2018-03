TORINO - Tragedia sfiorata in un palazzo di via Bligny 6, in pieno centro: un ascensore con all’interno un uomo è precipitato di due piani, dal quarto al secondo. Dopo due piani di folle corsa, l’ascensore si è bloccato. L’uomo che si trovava al suo interno stava eseguendo un trasloco insieme al padre.

UOMO IN OSPEDALE - Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono recati i vigili del fuoco e i tecnici dello Spresal: l’uomo, un giovane, è stato estratto dalla cabina con una ferita lacero contusa al ginocchio, ma potrebbe avere diverse fratture e per questo motivo è stato portato all’ospedale Cto di Torino.