Oggi c'è la domenica ecologica: niente auto in centro dalle 10 alle 18

TORINO - Nessun’auto in centro, cittadini a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Di cosa stiamo parlando? Della seconda domenica ecologica del 2018, in programma per oggi, 25 marzo. La domenica per la sostenibilità prevede il blocco del traffico motorizzato privato dalle 10 alle 18 nell’area della Ztl Centrale.

ORARI ED ESENZIONI - La domenica ecologica è ormai diventata un appuntamento mensile e già fissato nel calendario dei torinesi in ogni ultima domenica del mese. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riappropriarsi per un giorno delle strade cittadine, guardando il centro con un occhio diverso e sperimentando uno stile di vita più sano. Vi sono ovviamente dei veicoli esentati dal divieto: si parla dei veicoli ibridi o elettrici, dei mezzi pubblici e delle auto del car sharing, oltre che ai mezzi delle associazioni sportive e di trasporto disabili. Per conoscere tutte le categorie esentate è necessario cliccare QUI. Chi non rientra in questo elenco dovrà quindi rispettare il divieto di accesso alla Ztl Centrale dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di domenica 25 marzo