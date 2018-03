Incendio in una ditta di Pianezza: intervengono i vigili del fuoco, allarme per la nube nera

PIANEZZA - Risveglio traumatico per i cittadini di Pianezza: questa mattina, all'alba, un vasto incendio è divampato all'interno della Omnia Recuperi, una ditta che tratta materie plastiche. Le fiamme hanno avvolto il deposito di strada Signagatta 37. A bruciare circa 2000 metri quadri di deposito.

INCENDIO A PIANEZZA - Sul posto un ingente dispiegamento di vigili del fuoco, arrivati da tutta la provincia. Nessun ferito o intossicato ma domare le fiamme si sta rivelando piuttosto complicato. L'incendio è ormai in corso da diverse ore, tanto che in zona si sono recati anche i tecnici Arpa per monitorar la qualità dell'aria, minacciata dalla grande nube nera visibile da diversi chilometri. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, ma attualmente le cause dell'incendio non sono note. Non si tratta dell'unico intervento dei vigili del fuoco in quell'area perché poco prima, i pompieri sono intervenuti in via Venaria 66, a Collegno, per domare l'incendio divampato al centro Amiat di Collegno.