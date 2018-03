Controlli a tappeto in periferia: fermati 300 veicoli, ritirate 2 patenti

TORINO - Ancora una notte di controlli nelle strade torinesi: questa volta, gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale di Torino si sono concentrati sulle periferie della città, fermando centinaia di veicoli nei quartieri Vallette, Barriera di Milano, Lingotto e Aurora.

LE MULTE - Le automobili fermate sono poco meno di 300, mentre le violazioni al codice della strada ben 55: si va dai semafori rosi, al non uso delle cinture di sicurezza, passando per l'utilizzo del telefonino alla guida e velocità pericolosa. Due le patenti ritirate, una per guida in stato di ebbrezza e una per sorpasso pericoloso. I rispettivi conducenti sono stati entrambi denunciati.