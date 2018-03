Incendio a Pianezza, i VGF: «Lance e barriere d’acqua, così abbiamo affrontato le fiamme»

PIANEZZA - Allarme rientrato, ma la paura è stata tanta. E’ stato domato dopo 10 ore intense di lavoro l’incendio divampato nella notte all’interno della Omnia Recuperi, ditta che tratta materie plastiche. I vigili del fuoco hanno lavorato dalle prime luci dell’alba fino a pomeriggio inoltrato per spegnere le fiamme: oltre 35 i pompieri in azione, con sei squadre impiegate. Arpa ha scongiurato il rischio ambientale, le sostanze tossiche disperse nell’aria rientrano nei valori definiti «nella norma».

PARLANO I VIGILI DEL FUOCO - Sono stati i vigili del fuoco stessi a spiegare come è stato affrontato uno degli incendi più vasti e potenzialmente pericolosi dell’ultimo periodo nel torinese: «Le sei squadre hanno operato su più fronti per contenere il propagarsi del rogo. Anche un’autoscala e un’autobotte sono state utilizzate per lanciare acqua al centro delle fiamme. Il grande potere calorifico dei materiali coinvolti e l’estensione dello scenario hanno sottoposto gli operatori a un grande flusso termico, mitigato da indumenti e protezioni contro il calore e dall’utilizzo di lance per creare una barriera d’acqua nebulizzata. Le operazioni sono state coordinate dal funzionario di servizio». Anche grazie al loro prezioso intervento, nonostante le proporzioni dell’incendio non vi sono stati feriti o intossicati.