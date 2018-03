Sorpreso a spacciare si butta tra le macchine di corso Vittorio Emanuele: arrestato

TORINO - Uno scambio di droga, l’arrivo della polizia e la fuga disperata tra le auto in movimento, in corso Vittorio Emanuele: si è concluso con le manette ai polsi l’ultimo episodio di «guardie e pusher» avvenuto al parco del Valentino. Il protagonista? Un cittadino gambiano di 20 anni, sorpreso a cedere droga a un italiano di 25.

L’ARRESTO - La polizia era impegnata nella consueta attività di controllo quando, nei pressi di una nota discoteca del Valentino, ha visto un ragazzo in bicicletta avvicinarsi a un pusher in compagnia di altri ragazzi di colore e ricevere da lui un involucro. Effettuato lo scambio i ragazzi si sono allontanati in direzioni differenti. I poliziotti hanno fermato prima l’acquirente, poi si sono lanciati all’inseguimento del pusher: inutile il pericoloso tentativo di fuga tra le auto, il 20enne è stato fermato e arrestato. Recuperato l’involucro ceduto dallo spacciatore all’acquirente, un sacchetto con 2,50 grammi di marijuana. Nei cespugli adiacenti al luogo dello scambio, gli agenti hanno trovato altri 6,80 grammi di sostanza stupefacente.