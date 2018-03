Domenica ecologica, ma non per tutti: pioggia di multe per i furbetti in auto

TORINO - E’ finita alle ore 18:00 la seconda domenica ecologica del 2018: il centro cittadino, almeno per oggi, ha visto la presenza di pochissime auto (solo quelle che erano esenti dal divieto) e di tante persone che hanno raggiunto via Roma, via Garibaldi e le piazze auliche con i mezzi pubblici o in bici. Eppure, qualcuno ha provato ad aggirare il divieto, muovendosi lo stesso in auto: la polizia municipale di Torino ha controllato 348 veicoli e verbalizzato 133 violazioni al divieto non rispettato. Gli automobilisti dovranno pagare un verbale di 85 euro, ridotto a 59,50 se saldato entro i primi cinque giorni dalla notifica. Per le casse comunali previsto un incasso compreso tra 7.913,5 euro e 11.305 euro.