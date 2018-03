SANT’AMBROGIO DI TORINO - Follia a La Sacra Birra, storico locale di Sant’Ambrogio di Torino: un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato all’addome da un coetaneo dopo una lite. Il giovane, Nicola G., un operaio di Sangano, è stato portato d’urgenza alla Molinette di Torino in gravi condizioni. L’aggressore, un cittadino marocchino, è stato rintracciato dai carabinieri presso la propria abitazione, fermato e condotto in carcere per tentato omicidio.

LA RICOSTRUZIONE - Stando a una prima ricostruzione, il cittadino marocchino si sarebbe scagliato contro la vittima dell’aggressione brandendo un coccio di bottiglia rotto. Il 27enne ha riportato una profonda ferita lacero contusa all’addome e si è accasciato a terra, una ferita che ha interessato anche il polmone sinistro. L’aggressore è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza de La Sacra Birra. Nicola, operato dal dottor Luigi Filosso della chirurgia toraco-polmonare del professor Alberto Oliaro, rimane in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.