TORINO - E' uscito di casa all'alba per fare una gita in montagna, ma quando alle 06:30 del mattino si è recato al bancomat in via Nizza angolo corso Dante è stato aggredito da uno sconosciuto che ha provato a scipparlo. L'uomo, con uno zaino in spalla e un borsone di sci, è stato scaraventato a terra dal malvivente. Dopo aver richiesto aiuto, la vittima ha ricevuto soccorso da alcuni passanti. Alcuni soccorritori hanno quindi chiamato il 112 NUE, che ha tempestivamente mandato una pattuglia della Squadra Volante sul posto. Il malvivente, un 28enne italiano, è stato immediatamente arrestato.