Investita da un tir in corso Moncalieri, camionista: «Non mi sono accorto di nulla»

TORINO - La tragica morte di Giuliana Minuto, 68 anni, risale allo scorso primo febbraio, quando un tir l'ha travolta trascinandola per circa cento metri in corso Moncalieri. Oggi, lunedì 26 marzo, il camionista di origini salernitane è stato ascoltato in tribunale dal pm Lisa Bergamasco.

CAMIONISTA - Davanti al giudice l'avvocato dell'autista di 52 anni ha spiegato che era la prima volta che l'uomo si trovava ad attraversare Torino e che era diretto a Milano. Al momento della chiamata dei carabinieri che lo avvisava della morte della donna, l'autista sarebbe stato colto di sorpresa. Durante l'interrogatorio, l'uomo avrebbe inoltre spiegato di aver preso corso Moncalieri su suggerimento del navigatore e ha ribadito di non essersi reso conto di nulla. L'autocarro coinvolto nell'incidente è stato dissequestrato.