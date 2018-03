«Pit-stop» al Valentino per comprare la droga: così i pusher riforniscono i torinesi

TORINO - Durante i controlli finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti al Parco del Valentino, nella mattinata di venerdì, due motociclisti della Squadra Volanti hanno notato un gruppetto di giovani extracomunitari che avvicinavano i passanti per offrire, probabilmente, l’acquisto di stupefacente. Qualche minuto dopo, un’auto si accostava sul controviale di C.so Vittorio Emanuele e suonando il clacson richiamava l’attenzione di uno dei giovani extracomunitari che, avvicinatosi, effettuava il classico scambio dose-denaro.

FERMATI PUSHER E ACQUIRENTE - A quel punto, gli agenti, vista la scena, comunicavano alla sala radio il numero di targa dell’auto del presunto acquirente, in modo tale da far bloccare il veicolo da un altro equipaggio in servizio nella zona; gli agenti in moto si occupavano, invece, di fermare l’autore dello scambio, un cittadino nigeriano di 28 anni, a Torino senza fissa dimora e l’arrestavano per spaccio di sostanza stupefacente. L’acquirente, infatti, un cittadino italiano di 56 anni, all’atto del fermo consegnava la dose che aveva poco prima comprato dallo stesso, 2,8 grammi di marijuana; lo stesso veniva sanzionato amministrativamente ed a suo carico veniva ritirata la patente. Nella zona di ritrovo del gruppetto interveniva l’unità cinofila della Polizia di Stato, che rinveniva e sequestrava altri 27 grammi di marijuana.