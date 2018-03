Offerte di lavoro, Juventus assume a Torino: ecco come candidarsi 

TORINO - Nella grande famiglia della Juventus Football Club lavorano centinaia di persone che affiancano e supportano l’attività della squadra di calcio. In questo periodo vengono ricercate persone che ricoprano i seguenti profili:

- Accounting Junior Specialist

La risorsa, all'interno della Direzione Administration, a diretto riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti macro-attività: fatturazione; redazione prima nota contabilizzazione dei cespiti; procedure di gestione e liquidazione IVA; scritture di rettifica ai fini di chiusure bilancistiche; stanziamenti e controllo dei costi e ricavi per chiusure infrannuali ed annuali; riconciliazione contabile con le banche; elementi di contabilità generale. Titolo richiesto: Diploma di ragioneria (requisito minimo) o Laurea in economia.



- Digital Junior Analyst

Attività: monitoraggio, analisi ed elaborazione puntuale dei dati relativi all'andamento dei progetti e attività di comunicazione digitali Juventus con benchmark comparativi nel settore; identificazione delle modalità più appropriate per rendere intellegibili e comunicabili dati relativi alle performance delle piattaforme digitali dell'azienda (social, website, ecc.) e ai singoli contenuti pubblicati sui canali di distribuzione digitali di Juventus. Analisi critica dei dati e coordinamento con le diverse aree di business aziendali e con i partner, per il corretto tracciamento delle attività commerciali online; gestione e coordinamento delle agenzie esterne che supportano l'attività di Digital Analysis. Titolo richiesto: Laurea in Statistica / Matematica / Discipline economiche / Ingegneria Gestionale.



- IT Junior Specialist

Attività: gestire la configurazione delle postazioni di lavoro e Active Directory; configurare mobile devices in ambiente Android/IOS; gestire i ticket degli utenti con documentazione della soluzione utilizzata per risolvere le richieste di assistenza; installare e configurare sistemi operativi Windows client (Help Desk di 1° liv. per il sistema operativo Windows Client).



- Retail Space Management Junior Specialist

Attività: gestione degli spazi Retail, sia in gestione diretta Juventus Football Club, che in franchising; gestione delle attività di Visual Merchandising garantendo il rispetto delle linee guida espositive Juventus; gestione del concept arredo Juventus: manutenzione di tutti gli aspetti grafici e di marketing all'interno degli Juventus Store; gestione degli allestimenti stagionali degli Juventus Store (es. festività/hot sales); gestione training Visual Merchandising di tutte le risorse Retail impiegate all'interno di tutti gli Juventus Store; organizzazione eventi all'interno degli store; interfaccia con l'area Store Operations al fine di recepire le necessità in termini di arredi / grafiche / strutture espositive; interfaccia con l'ufficio Acquisti per la gestione e lo scouting dei fornitori di arredi / grafiche / allestimenti; stesura matrice assortimentale di tutti gli Juventus Store, e relativa programmazione allestimenti; gestione "Store App" e "Totem App" con aggiornamenti di tutte le schede prodotto / immagini / link di cross selling. Titolo richiesto: Laurea magistrale in Architettura, Design o discipline correlate.

PER CANDIDARSI E' NECESSARIO REGISTRARSI AL SITO ---> http://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php