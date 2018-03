Baby gang circonda, picchia e rapina dei ragazzi in pieno centro: preso un 18enne

TORINO - Le baby gang tornano a colpire in pieno centro cittadino: quattro ragazzi italiani d'età compresa tra 17 e 18 anni sono stati aggrediti e scippati da un gruppo di almeno dieci persone in piazza Camillo Benso Conte di Cavour. I carabinieri sono intervenuti immediatamente su segnalazione di una delle vittime e hanno fermato un membro del gruppo violento: si tratta di un 18enne egiziano.

LA BABY GANG - Il giovane, appena maggiorenne, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri della Compagnia San Carlo per rapina in concorso con altre persone. Lui, membro della baby gang, ha circondato i ragazzi e dopo averli schiaffeggiati li ha scippati. Poi la fuga in via Po: i carabinieri li hanno rintracciati e sono riusciti a fermare il 18enne, mentre gli altri componenti della banda sono riusciti a scappare. In corso le indagini per individuare il resto del gruppo.