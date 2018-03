Si butta dalla finestra dopo una lite con i genitori, 12enne al Regina Margherita

MONCALIERI - A provocare un gesto tanto estremo come quello della ragazzina di 12 anni di Moncalieri che nella serata di ieri, lunedì 26 marzi, si è gettata fuori dalla finestra di casa, ci sarebbe una lite con i genitori per un problema a scuola. La dodicenne, in seguito alla caduta dal primo piano, ora si trova ricoverata presso l'ospedale Regina Margherita di Torino.

DODICENNE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che fossero circa le 21 e 30 quando la ragazzina ha aperto la finestra del bagno di casa e si è gettata nel vuoto, precipitando per circa 4 metri. Su quando accaduto indagano i carabinieri di Moncalieri. Pare che la giovane al momento sia fuori pericolo.