TORINO - Qualche giorno fa, durante l’ordinario controllo del territorio effettuato dai motociclisti della Squadra Volante nell’area mercatale di Piazza della Repubblica, è stato arrestato un cittadino francese di 35 anni. Gli agenti, che durante il servizio si erano posizionati in diversi punti della piazza in modo tale da avere una buona visuale in tutte le direzioni, poco dopo le 14 hanno visto avvicinarsi un gruppo di quattro o cinque persone (a loro già note come tossicodipendenti), che si sono fermati all’ingresso del centro commerciale «Palatino».

ARRESTO - Pochi minuti dopo è arrivato un uomo, molto alto e vestito completamente di nero, a cui il gruppetto si accodava, portandosi lungo le bancarelle presenti all’esterno del centro commerciale sul lato di Corso Giulio Cesare. L’uomo è stato visto distribuire a tutti i membri del gruppo dei piccoli involucri contenuti in un sacchetto estratto dalla tasca, ricevendo in cambio del denaro. A quel punto, gli agenti intervenivano e il gruppetto si disperdeva tra le persone che affollavano il mercato; lo spacciatore, invece, che nel frattempo aveva provato a disfarsi del sacchetto gettandolo sotto i banchi, è stato bloccato. I poliziotti hanno poi recuperato il sacchetto, rinvenendo, al suo interno, 23 involucri di cocaina e 42 involucri di eroina; il trentacinquenne, con a carico diversi precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.