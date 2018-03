Scossa di terremoto nel torinese: magnitudo 3.0

TORINO - La scossa di terremoto che questo pomeriggio ho colpito il Piemonte è stata percepita maggiormente nella zona di Pinerolo. L'epicentro del terremoto è stato identificato tra Lusernetta (TO) e Bagnolo Piemonte (CN), con ipocentro a 16 km. La moderata entità del fenomeno sismico ha fatto sì che nel capoluogo non si sia avvertito alcun tremore.

TERREMOTO - La scossa è stata avvertita intorno alle 15 e 30 di martedì 27 marzo, come reso noto dall'Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia. Fortunatamente pare che non ci siano stati feriti. La terra ha tremato con grande intensità in Valle Infernotto e Valle Po.