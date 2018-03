Mostra gratuita a Palazzo Civico “50 anni di impegno per la libertà”

TORINO - Aprirà domani al pubblico la mostra «50 anni di impegno per la libertà(1966-2016). L’eredità della Resistenza di ispirazione cristiana in Piemonte» a Palazzo Civico. Organizzata dal Centro Studi "Giorgio Catti" sulla Resistenza in Piemonte e da AssoArma Torino, l’esposizione rievoca il mezzo secolo di impegno del Centro Studi attraverso figure laiche ed ecclesiastiche come Valdo Fusi, Silvio Geuna, don Franco Peradotto, Anna Rosa Gallesio e Andrea Guglielminetti, un impegno volto a valorizzare il contributo dei cristiani alla Resistenza e alla rinascita delle istituzioni democratiche.

INAUGURAZIONE - Prima dell’apertura ufficiale ci sarà la conferenza di presentazione della mostra in Sala Colonne. Al termine dell’incontro con i giornalisti, ci sarà l’inaugurazione ufficiale nel Loggiato antistante la Sala dei Marmi di Palazzo Civico. La mostra «50 anni di impegno per la libertà(1966-2016). L’eredità della Resistenza di ispirazione cristiana in Piemonte» resterà aperta al pubblico, gratuitamente, sino al 10 aprile 2018 (lunedì-venerdì ore 9-18, sabato ore 9-13). L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Torino, dal Consiglio Regionale del Piemonte e dall’Archivio Arcivescovile.