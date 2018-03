TORINO - Un terrorista dell’Isis è stato arrestato a Torino, a seguito di una vasta operazione di polizia coordinata dalla procura di Torino e condotta dalla Digos: in manette è finito Halili Elmahdi, 23enne marocchino naturalizzato italiano.

PERQUISIZIONI DOMICILIARI - L’operazione si è svolta nella mattinata odierna e ha visto il coinvolgimento della polizia di Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Oltre alla misura di custodia cautelare in carcere per il 23enne, la polizia ha eseguito 13 perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di appartenenti agli ambienti dell´estremismo islamico stanziati nel nord Italia. L´indagine è stata svolta dalla DIGOS di Torino con il supporto del Servizio per il Contrasto dell´Estremismo e del Terrorismo Esterno dell´UCIGOS. Halili è attualmente l’unico arrestato, ma con lui sono finiti nella rete degli investigatori altri stranieri ed italiani convertiti all´islamismo attivamente impegnati in una campagna di radicalizzazione e proselitismo condotta soprattutto sul web. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.