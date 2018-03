Minacciano e rapinano commercianti: presa la «banda del Folletto»

TORINO - La chiamavano la «banda del Folletto» perché durante le rapine ai danni di piccoli commercianti, oltre ai soldi, erano soliti portare via i costosi aspirapolveri di quella nota marca molto in voga in tutta Italia: negli scorsi giorni, il personale del commissariato Dora Vanchiglia, ha provveduto al fermo di tre soggetti denunciati per rapina aggravata. Si tratta di tre pregiudicati italiani.

LE RAPINE - Nessun commerciante aveva mai denunciato le rapine. Il modus operandi dei malviventi era sempre lo stesso: entravano in contatto con le vittime inizialmente per una collaborazione di tipo professionale, successivamente trasformandosi e rivelandosi di ben altra natura. I tre pregiudicati riducevano le vittime in una condizione di sudditanza psicologica, poi gli sottraevano soldi e aspirapolveri. Il danno economico per i commercianti? Compreso tra i 2500 e i 3000 euro.

L’INDAGINE - L’attività di indagine, che si è svolta nel giro di poco più di due settimane, ha portato all’individuazione ed al fermo per rapina aggravata in concorso degli autori del reato e, per colui che ha assunto il ruolo di determinatore, classe 1969, indagato anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: l’uomo era in possesso di una pistola tipo lanciarazzi a gas e priva di tappo rosso, oltre a un bastone di circa 1 metro di lunghezza rinvenuto all’interno dell’autovettura a questi in uso. I soggetti fermati sono stati presi dal personale del Commissariato a seguito di una tenace attività di appostamento, mentre si trovavano per strada in luoghi diversi tra Torino e Grugliasco. L’attività di polizia condotta ha avuto come esito il sequestro di 2 aspirapolveri Folletto e l’applicazione del sequestro amministrativo dell’autovettura in uso al determinatore e delle correlate sanzioni amministrative pecuniarie.