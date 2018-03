Porta Nuova, controlli straordinari della polizia alla stazione: fermate 179 persone

TORINO - Dopo le periferie, i controlli straordinari disposti dal Questore di Torino Messina si concentrano nella zona centrale della città: nella giornata di ieri, in pieno pomeriggio, è stato effettuato un servizio presso la stazione di Porta Nuova e nelle aree limitrofe. I poliziotti, circa novanta gli agenti impegnati, hanno fermato 179 persone, un veicolo e controllato diversi esercizi commerciali.

IL CONTROLLO - Delle 179 persone controllate, 74 sono quelle straniere: 7 sono state accompagnate in Questura per accertamenti. Per loro è in corso la procedura volta al riscontro della regolare permanenza sul Territorio Nazionale e all’eventuale adozione di provvedimenti di espulsione. Quattro le persone denunciate per reati inerenti agli stupefacenti, contro il patrimonio e irregolarità amministrative: si tratta di un cittadino cinese, un nigeriano, un rumeno e un peruviano. Durante il servizio, sono stati controllati amministrativamente 7 esercizi pubblici; in tale contesto sono state elevate 7 sanzioni amministrative per l’importo complessivo di Euro 62.250. L’operazione è stata coordinata dal dirigente del Commissariato Centro con la collaborazione del personale della Polizia Ferroviaria, del V Reparto Mobile di Torino, al Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, della Polizia Amministrativa e dell’unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale.